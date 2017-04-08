Сергей Прядкин: На ЧМ с удовольствием примем Меркель и президента Франции

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о российской гостеприимности в период будущего ЧМ-2018.

– С политической точки зрения, насколько важен чемпионат мира?

– Наша страна очень гостеприимная. С точки зрения политики, ЧМ – это здорово. Приедет много народу, много болельщиков. Мы всегда открыты, доброжелательные и толерантны. В России столько национальностей, сколько нет нигде. Этот турнир сблизит многие международные федерации, наладит уже существующие контакты.

Мы с удовольствием примем немецкого канцлера Ангелу Меркель, президента Франции, других руководителей государств. Спорт всегда сближает, он должен быть вне политики.