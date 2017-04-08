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Сергей Прядкин: На ЧМ с удовольствием примем Меркель и президента Франции

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о российской гостеприимности в период будущего ЧМ-2018.

– С политической точки зрения, насколько важен чемпионат мира?
– Наша страна очень гостеприимная. С точки зрения политики, ЧМ – это здорово. Приедет много народу, много болельщиков. Мы всегда открыты, доброжелательные и толерантны. В России столько национальностей, сколько нет нигде. Этот турнир сблизит многие международные федерации, наладит уже существующие контакты.

Мы с удовольствием примем немецкого канцлера Ангелу Меркель, президента Франции, других руководителей государств. Спорт всегда сближает, он должен быть вне политики.

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