«Металлург» Мг – СКА. Осала получил 5+20 за фол на Прохоркине
Нападающий
магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала удален до конца игры за удар в голову нападающего
СКА Николая Прохоркина.
Инцидент произошел на восьмой минуте второго периода. К этому моменту счет был 2:1 в пользу «Металлурга».
Напомним, матч проходит в Магнитогорске, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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