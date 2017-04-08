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«Металлург» Мг – СКА. Осала получил 5+20 за фол на Прохоркине

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала удален до конца игры за удар в голову нападающего СКА Николая Прохоркина.

Инцидент произошел на восьмой минуте второго периода. К этому моменту счет был 2:1 в пользу «Металлурга».

Напомним, матч проходит в Магнитогорске, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)

Перерыв

Голы:

Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.).

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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