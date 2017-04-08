Себастьян Феттель: Квалификация прошла отлично, я получил удовольствие

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Китая на трассе в Шанхае.

Четырехкратный чемпион мира показал второй результат, уступив 0,186 секунды британцу Льюису Хэмилтону.

«Завтра посмотрим, насколько важен здесь старт с первого ряда. В целом квалификация прошла отлично, я получил удовольствие. Если бы в конце мне удалось проехать быстрее, то все было бы еще лучше.

Вероятно, в последнем повороте я действовал слишком осторожно на торможении. Но в любом случае борьба с Валттери получилась плотной.

У нас быстрая машина. Мы можем прибавить еще. Посмотрим, как пройдет гонка. Условия должны быть другими», – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля.

Напомним, в квалификации Гран-при Австралии Феттель также занял второе место, после чего выиграл гонку.