Андрей Разин: Мнение о том, что Воробьев следующий главный тренер сборной России, имеет право на жизнь

Бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин заявил, что главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в будущем может возглавить сборную России.

«Илья Воробьев второй год подряд выходит в финал, он молодец, такой результат заслуживает уважения. «Магнитка» стабильно прошла весь регулярный чемпионат, легко добралась до финала – заслуга Воробьева в таких результатах очевидна.

Мнение о том, что Воробьев следующий главный тренер сборной России, считаю, имеет право на жизнь. Но при этом нужно понимать, что работа с клубом и работа в сборной – совершенно разные вещи», – приводит «Р-Спорт» слова Разина.

Напомним, Воробьев вошел в тренерский штаб «Магнитки» в 2012 году в качестве ассистента Пола Мориса, после этого помогал Майку Кинэну, а после его отставки 19 октября 2015 гола стал главным тренером команды.

В первый же сезон самостоятельной работы Воробьев привел команду к победе в Кубке Стэнли.