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«Спартак» отправился в Уфу без Макеева и Давыдова

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» после утренней тренировки вылетел сегодня в столицу Башкортостана на встречу 22-го тура РФПЛ с «Уфой».

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисио, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.

Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

Матч с «Уфой» пройдет в воскресенье, начало - в 14:00 мск.

Матч

Уфа - Спартак

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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