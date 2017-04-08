Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек3 : 1Арсенал Тула
Футбол  Зенит0 : 1Анжи
Хоккей  Металлург4 : 5СКА
Футбол  Реал1 : 1Атлетико
Футбол  Бавария1 : 0Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Анжи». Чернов и Хави Гарсия сыграют с первых минут, Смольников – в запасе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 22-го тура РФПЛ против «Анжи».

Стартовый состав: Лунев, Чернов, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Гойло, Кришито, Смольников, Маурисио, Нету, Шатов, Молло, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, матч в Петербурге начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Анжи - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Яковлев 21 (0:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов, Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Яковлев, Будковский, Форбс

Предупреждения:

нет - Форбс, 14

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: У «Спартака» преимущество перед «Уфой» за счет большей паузы между турамиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от гостевой встречи красно-белых с «Уфой» в 22-м туре чемпионата России.«Зенит» – «Анжи». Фанаты обеих команд почтили память жертв теракта в ПетербургеВ матче 22-го тура «Зенит» - «Анжи» фанаты вывесили баннеры в память о погибших в теракте, произошедшем 3 апреля в петербургском метро.«Терек» в квадрате, «Арсенал» – в подвале«Терек» в квадрате, «Арсенал» – в подвале«Советский спорт» рассказывает о матче 22-го тура РФПЛ, в котором «Терек» дома выиграл у тульского «Арсенала» (3:1).«Зенит» – «Анжи». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи».«Терек» переиграл «Арсенал» в 22-м туре РФПЛ«Терек» переиграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.Видео голов матча «Терек» – «Арсенал»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Арсеналом».Самый веселый матч года, в котором забил даже ваш любимец!Самый веселый матч года, в котором забил даже ваш любимец!В матче молодежного первенства «Зенит» дома обыграл «Анжи» со счетом 6:3. С помощью фото рассказываем, как это было.Гаджи Гаджиев: Надеюсь, что этот результат поможет «Крыльям»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура премьер-лиги (2:2).Роман Широков: Сокращение РФПЛ одобряю!Роман Широков: Сокращение РФПЛ одобряю!Бывший капитан сборной России после окончания конференции РФС ответил на вопросы «Советского спорта».Вадим Скрипченко: Ничья не добавляет положительных эмоцийГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью с «Амкаром» в матче 22-го тура премьер-лиги (2:2).Букмекеры считают, что «Зенит» легко разберется с «Анжи»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Зенит» примет «Анжи».Дзагоев, Миланов и Алексей Березуцкий не сыграют с «Краснодаром»ЦСКА вылетел сегодня в Краснодар, где в воскресенье в 22-го туре РФПЛ сыграет против местного одноименного клуба.«Терек» – «Арсенал». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Арсеналом».«Спартак» отправился в Уфу без Макеева и Давыдова«Спартак» после утренней тренировки вылетел сегодня в столицу Башкортостана на встречу 22-го тура РФПЛ с «Уфой».«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ«Крылья Советов» и «Амкар» завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в Самаре.РФПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», «Зенит» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата России.Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группыБывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о задачах, которые стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.Видео голов матча «Крылья Советов» – «Амкар»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром».Алексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутАлексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутГлава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал о проблемах арены «Крестовский», возможном расширении «Фишта» и ожидании болельщиков.«Спартак» не сможет обыграть «Уфу». Гонка за золотом: 22-й тур РФПЛ«Спартак» не сможет обыграть «Уфу». Гонка за золотом: 22-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.
Футбол
«Реал» не удержал победу над «Атлетико»
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Сток Сити»
Футбол
«Манчестер Сити» переиграл «Халл» в матче 32-го тура АПЛ
Хоккей
Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сетку
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости