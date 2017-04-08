«Зенит» – «Анжи». Чернов и Хави Гарсия сыграют с первых минут, Смольников – в запасе
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 22-го тура РФПЛ против «Анжи».
Стартовый состав: Лунев, Чернов, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Гойло, Кришито, Смольников, Маурисио, Нету, Шатов, Молло, Кержаков, Джорджевич.
Напомним, матч в Петербурге начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов, Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев, Яковлев, Будковский, Форбс
Предупреждения:
нет - Форбс, 14
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция
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