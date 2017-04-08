Молодежный состав «Спартака» крупно победил «Уфу»

«Спартак» разгромил «Уфу» (6:1) в матче 22-го тура молодежного первенства.

Первый тайм матча завершился с минимальным преимуществом красно-белых, однако после перерыва в воротах хозяев побывало еще пять мячей, на что «Уфа» ответила одним голом на последней минуте игры.

В итоге по дублю в матче сделали Александр Ломовицкий и Егор Никулин, еще по голу забили Илья Мазуров и Владлен Бабаев.

Единственный гол «Уфы» на счету Артема Шитова.

Молодежный состав «Спартака» набрал 46 очков и продолжает занимать второе место, отставая на пять очков от ЦСКА, который в воскресенье сыграет с «Краснодаром».

Молодежное первенство



22-й тур