Молодежный состав «Спартака» крупно победил «Уфу»
«Спартак» разгромил «Уфу»
(6:1) в матче 22-го тура молодежного первенства.
Первый тайм матча завершился с минимальным преимуществом красно-белых, однако после перерыва в воротах хозяев побывало еще пять мячей, на что «Уфа» ответила одним голом на последней минуте игры.
В итоге по дублю в матче сделали Александр Ломовицкий и Егор Никулин, еще по голу забили Илья Мазуров и Владлен Бабаев.
Единственный гол «Уфы» на счету Артема Шитова.
Молодежный состав «Спартака» набрал 46 очков и продолжает занимать второе место, отставая на пять очков от ЦСКА, который в воскресенье сыграет с «Краснодаром».
Молодежное первенство
22-й тур
Матч
Уфа (мол) - Спартак (мол) - 1:6 (0:1)
Голы
Мазуров 6 (0:1). Бабаев 55 (0:2). Ломовицкий 59 (0:3 - пен.). Никулин 65 (0:4). Ломовицкий 71 (0:5 - пен.). Никулин 85 (0:6). Шитов 90 (1:6).
Состав
Уфа (мол): Ефимов, Патрашко, Дивеев, Филин, Зарипов, Криворог, Власов, Виденеев, Емельянов, Журавлёв, Кутлусурин
Спартак (мол): Аверкиев, Феофилактов, Красильниченко, Рассказов, Миронов, Цыганков, Ломовицкий, Киселёв, Горовых, Мазуров, Бабаев
Место и дата
08 апреля 14:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция