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Молодежный состав «Спартака» крупно победил «Уфу»

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«Спартак» разгромил «Уфу» (6:1) в матче 22-го тура молодежного первенства.

Первый тайм матча завершился с минимальным преимуществом красно-белых, однако после перерыва в воротах хозяев побывало еще пять мячей, на что «Уфа» ответила одним голом на последней минуте игры.

В итоге по дублю в матче сделали Александр Ломовицкий и Егор Никулин, еще по голу забили Илья Мазуров и Владлен Бабаев.

Единственный гол «Уфы» на счету Артема Шитова.

Молодежный состав «Спартака» набрал 46 очков и продолжает занимать второе место, отставая на пять очков от ЦСКА, который в воскресенье сыграет с «Краснодаром».

Молодежное первенство

22-й тур

Матч

Уфа (мол) - Спартак (мол) - 1:6 (0:1)

Голы

Мазуров 6 (0:1). Бабаев 55 (0:2). Ломовицкий 59 (0:3 - пен.). Никулин 65 (0:4). Ломовицкий 71 (0:5 - пен.). Никулин 85 (0:6). Шитов 90 (1:6).

Состав

Уфа (мол): Ефимов, Патрашко, Дивеев, Филин, Зарипов, Криворог, Власов, Виденеев, Емельянов, Журавлёв, Кутлусурин

Спартак (мол): Аверкиев, Феофилактов, Красильниченко, Рассказов, Миронов, Цыганков, Ломовицкий, Киселёв, Горовых, Мазуров, Бабаев

Место и дата

08 апреля 14:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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