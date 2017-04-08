«Реал» – «Атлетико». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 31-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело, Пепе, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Бэйл, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Хамес, Ковачич, Иско, Васкес, Мората.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.
Запасные: Кампуш, Эрнандес, Тейе, Хименес, Черчи, Корреа, Нуньес.
Матч начнется в 17:15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» лидирует в турнирной таблице примеры, «Атлетико» идет на третьем месте, отставая от королевского клуба на 10 очков.
Матч
Место и дата
08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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