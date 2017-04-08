«Металлург» Мг – СКА. Ковальчук удален до конца матча
На 37-й минуте матча «Металлург» Мг - СКА Илью Ковальчука удалили до конца матча за удар в голову.
Илья Ковальчук ударил локтем Яна Коваржа рядом с воротами Василия Кошечкина. Форвард СКА был наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20).
Напомним, ранее за аналогичное нарушение до конца игры был удален нападающий «Металлурга» Оскар Осала.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи (Мозякин), 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция