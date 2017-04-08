Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Зенит- : -Анжи
Хоккей  Металлург3 : 3СКА
Футбол  Реал- : -Атлетико
Футбол  Бавария- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дзагоев, Миланов и Алексей Березуцкий не сыграют с «Краснодаром»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА вылетел сегодня в Краснодар, где в воскресенье в  22-го туре РФПЛ сыграет против местного одноименного клуба.

На игру армейцы отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

В заявку команды из-за травм не вошли защитник Алексей Березуцкий и полузащитники Георгий Миланов и Алан Дзагоев.

Матч

Краснодар - ЦСКА

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Терек» – «Арсенал». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Арсеналом».«Спартак» отправился в Уфу без Макеева и Давыдова«Спартак» после утренней тренировки вылетел сегодня в столицу Башкортостана на встречу 22-го тура РФПЛ с «Уфой».«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ«Крылья Советов» и «Амкар» завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в Самаре.РФПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», «Зенит» - «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата России.Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группыБывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о задачах, которые стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.Видео голов матча «Крылья Советов» – «Амкар»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром».Алексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутАлексей Сорокин: Больше миллиона иностранцев на ЧМ-2018 вряд ли приедутГлава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал о проблемах арены «Крестовский», возможном расширении «Фишта» и ожидании болельщиков.«Спартак» не сможет обыграть «Уфу». Гонка за золотом: 22-й тур РФПЛ«Спартак» не сможет обыграть «Уфу». Гонка за золотом: 22-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.«Крылья Советов» – «Амкар» - 2:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Амкаром».«Зенит»-м обыграл «Анжи»-м, команды забили девять мячей«Зенит»-м в матче молодежного первенства обыграл «Анжи»-м со счетом 6:3.Виталий Мутко: Говорят, клубы надо спасать. А кого? Менеджеров, которые жульничают?Президент РФС Виталий Мутко на Конференции РФС – о менеджерах, которые жульничают.Виталий Мутко: Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни ЗобнинаПрезидент РФС Виталий Мутко – о конкуренции и лимите.Алексей Сорокин: Трава на «Крестовском» растет не так быстро, как предполагалось, но паники и ужаса нетГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о состоянии газона на стадионе «Крестовский».Федор Щербаченко: Только запредельный настрой может помочь «Спартаку» не потерять очки в УфеБывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко рассказал, чего ждет от матча 22-го тура премьер-лиги «Уфа» – «Спартак».Александр Бубнов: Нет сомнений в том, что «Зенит» победит «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Анжи» в 22-м туре чемпионата России.«Рома» заинтересовалась КарреройГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересовал руководство «Ромы», которое ищет преемника Лучано Спаллетти.Ильсур Метшин: Грасия сильно переживает, но мы продолжаем с ним работатьПрезидент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин выразил доверие главному тренеру команды Хавьеру Грасии.«Не «Зенит» тащат за уши». Луческу. «Спартак». РФС. Пока вы спали (видео)«Не «Зенит» тащат за уши». Луческу. «Спартак». РФС. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Червиченко: ЦСКА начал понимать, что до чемпионства ему не добратьсяАндрей Червиченко: ЦСКА начал понимать, что до чемпионства ему не добратьсяБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о состоянии конкурентов красно-белых в преддверии 22-го тура РФПЛ,Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)У арены на Крестовском острове новые проблемы.
Футбол
Матч «Спартак-2» – «Волгарь» завершился нулевой ничьей
Футбол
«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ
Футбол
Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группы
Футбол
Луис Энрике: Посмотрю мадридское дерби «Реал» – «Атлетико», если не буду спать
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Георгий Миланов
Георгий Милановвсе новости
Алексей Березуцкий
Алексей Березуцкийвсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости