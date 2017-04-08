Дзагоев, Миланов и Алексей Березуцкий не сыграют с «Краснодаром»
ЦСКА вылетел сегодня в Краснодар, где в воскресенье в 22-го туре РФПЛ сыграет против местного одноименного клуба.
На игру армейцы отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;
Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
В заявку команды из-за травм не вошли защитник Алексей Березуцкий и полузащитники Георгий Миланов и Алан Дзагоев.
Матч
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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