Майк Бэбкок: Мы в хорошей ситуации перед 81-м матчем
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал шансы «Мэйпл Лифс» на попадание в плей-офф.
- Мы весь год упорно работали ради того, чтобы у нас были такие шансы. Мы в хорошей ситуации перед 81-м матчем. Давайте сыграем так, как мы умеем, — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, что «Торонто» для попадания в плей-офф достаточно одержать одну победу в последних двух матчах сезона против «Коламбус» и «Питтсбург».
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