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Армянский тяжелоатлет Мартиросян победил на ЧЕ в Сплите в весе до 105 кг

Источник:  Газета.RuКомментарии

Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян победил на чемпионате Европы в хорватском Сплите в весе до 105 кг, сообщает «Газета.ru».

Второе место занял болгарин Василий Господинов, поляк Аркадиуш Михальский – третий.

Россиянин Давид Беджанян не поднял вес ни в одной из трех попыток в рывке и завершил борьбу за награды. В толчке он показал второй результат.

Тяжелая атлетика
Чемпионат Европы
Сплит (Хорватия)
Мужчины. Весовая категория до 105 кг

1. Симон Мартиросян (Армения) – 414 кг (184 + 230)
2. Василий Господинов (Болгария) – 397 кг (180+217)
3. Аркадиуш Михальский (Польша) – 387 кг (170+217)
Давид Беджанян (Россия) – 221 (0+221)

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