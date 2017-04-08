Морган Райлли: Игроки «Торонто» были слишком закрепощены в четверг, понимая, что стоит на кону

Защитник «Торонто» Морган Райлли признался, что задача попасть в плей-офф действует на нервы игрокам.

- В четверг это ощущалось сильнее, чем во время игры против «Вашингтона. Но так мы привыкаем к подобным матчам. Мы были слишком закрепощены в четверг, понимая, что стоит на кону. Нам надо справиться с этим, расслабиться и думать только о том, что мы можем сделать.

Все команды оказываются под давлением, если хотят попасть в плей-офф. Мы должны хорошо поработать, продемонстрировать наш лучший хоккей в двух оставшихся матчах. Если бы нам сказали в октябре, что для того, чтобы попасть в плей-офф, нам надо будет выиграть один или два матча, мы были бы рады, — приводит слова Райлли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что «Мэйпл Лифс» в последний раз играли в плей-офф в 2013 году. В текущем регулярном чемпионата «Торонто» набрал 93 очка в 80 встречах и занимает 8 место в конференции «Запад».