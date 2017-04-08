Сауль Альварес: Никогда не упоминаю Головкина, а его команда говорит обо мне, не переставая. Это просто пиар

Мексиканец Сауль Альварес в очередной раз ответил на упреки со стороны любителей бокса и команды Геннадия Головкина.

- Я никогда даже не упоминаю Головкина в своих интервью. Но они за меня хватаются, постоянно обо мне говорят. Тем самым лишь привлекая к себе всеобщее внимание. Они делают пиар на моем имени, - заявил Альварес.

Напомним, 6 мая Сауль Альварес проведет в Лас-Вегасе поединок с соотечественником Хулио Сезаром-Чавесом-младшим.

Ожидается, что будущей осенью Канело все же выйдет на ринг против Геннадия Головкина. В прошлом году Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того, как организация потребовала от него сразиться с бойцом из Казахстана.