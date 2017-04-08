Вадим Скрипченко: Ничья не добавляет положительных эмоций

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью с «Амкаром» в матче 22-го тура премьер-лиги (2:2).

– Эмоциональная игра получилась, боевая. Очень насыщенный первый тайм. Играя дома при своих болельщиках и находясь в подвале таблицы, хотели выиграть и сделали многое для победы. Где-то в этом заслуга соперника, который действовал упрощенно. К сожалению, мы не справились с этими простыми ходами и дважды отыгрывались. В целом по игре мы смотрелись хорошо, равнодушных не было. Состояние эмоционально в команде хорошее, возвращаются в строй травмированные. Но психология играет роль. Позиция в таблице влияет на нас. Нужна победа, чтобы почувствовать уверенность, чтобы спал психологический груз. Ничья не добавляет положительных эмоций. Ощущение в раздевалке, словно мы проиграли. Но мы не опустим руки и победы, надеюсь. придут. Сделаю, как тренер, все, чтобы мы достойно вышли из такой ситуации. Конечно, можно что-то сказать о судействе, был пенальти или нет. Пусть этим занимаются другие люди. Мы сами допускали ошибки в обороне, – приводит слова Скрипченко пресс-служба самарского клуба.

Видео голов матча здесь

Добавим, что «Амкар» набрал 32-е очко и догнал «Уфу», которая в воскресенье сыграет со «Спартаком». А «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 14-е место, опустив в зону вылета «Оренбург».

В 23-м туре 15 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Анжи», а «Амкар» в этот же день примет «Уфу».