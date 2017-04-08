Гаджи Гаджиев: Надеюсь, что этот результат поможет «Крыльям»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура премьер-лиги (2:2).

– Хотелось, чтобы у «Крыльев» было чуть побольше очков. Но нам тоже очки нужны. Но дай Бог, чтобы «Крыльям» сегодняшний результат помог Самаре. Потому что город футбольный. Фергюсон писал в своей книге, что команда может добиваться успехов, если у клуба есть традиции, а у «Крыльев» они есть. Когда есть деньги, а в «Амкаре» бюджет меньше. И когда руководство понимает, что такое футбол. В этом матче обе команды имели одинаковые возможности выиграть. В концовке «Крылья» нас прижали. У нас самый опасный момент был у Ботова, когда он открылся справа. Обе команды могут играть лучше. Многое зависит от полей. Лучше играть на качественном искусственном поле, чем на плохом натуральном.

– «Крылья» играли по схеме в четыре защитника, хотя многие команды стали играть в пять защитников. Футбол стал более закрытым?

– Мы ожидали, что «Крылья» будут играть в четыре защитника. Считаю, что между этими схемами плюс минус две копейки разница. Получается по-разному, команда может вся как атаковать, так и обороняться. Например, у нас Занев центральный защитник подключается к атакам, Гиголаев забивал. Бывает, что команда по ходу турнира меняет свои тактики. Такие переходы это обычное дело. Очень много зависит от того, какие игроки есть в составе, – приводит слова Гаджиева пресс-служба самарского клуба.

Видео голов матча здесь

Добавим, что «Амкар» набрал 32-е очко и догнал «Уфу», которая в воскресенье сыграет со «Спартаком». А «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 14-е место, опустив в зону вылета «Оренбург».

В 23-м туре 15 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Анжи», а «Амкар» в этот же день примет «Уфу».