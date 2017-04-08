Видео голов матча «Терек» – «Арсенал»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Арсеналом».
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 1:0 5' Магомед Митришев pic.twitter.com/Dj5tZl4hfg— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТерекАрсенал 2:0 20' Магомед Митришев (Дубль) pic.twitter.com/CF14TqKYMq— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически