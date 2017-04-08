Кэри Прайс: Стоит отдать должное «Тампе», сегодня соперник был очень хорош

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал поражения в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

- Сегодня нам противостояла отчаянная команда. Они вышли на лед с хорошим настроем и воспользовались шансами, которые мы им предоставили. Стоит отдать им должное, сегодня соперник был очень хорош, — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Тампа» потеряет все шансы на выход в плей-офф в случае любой победы «Торонто» в двух оставшихся встречах, а также в случае поражения «Мэйпл Лифс» в серии буллитов.