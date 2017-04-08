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Кэри Прайс: Стоит отдать должное «Тампе», сегодня соперник был очень хорош

Источник:  NHL.ruКомментарии

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал  поражения в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

- Сегодня нам противостояла отчаянная команда. Они вышли на лед с хорошим настроем и воспользовались шансами, которые мы им предоставили. Стоит отдать им должное, сегодня соперник был очень хорош, — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Тампа» потеряет все шансы на выход в плей-офф в случае любой победы «Торонто» в двух оставшихся встречах, а также в случае поражения «Мэйпл Лифс» в серии буллитов.

Матч

Монреаль - Тампа-Бэй - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

Гурде (Кучеров, Уитковски), 11:42 (0:1). Кучеров (Палат, Пойнт), 19:50 (0:2). Кинг (Нестеров, Лехконен), 29:59 (1:2). Киллорн (Конахер), 34:19 (1:3). Лехконен 44:36 (2:3 - мен.). Гурде (Конахер, Дотчин), 44:57 (2:4).

Место и дата

08 апреля 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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