Молодежная команда «Локомотива» разгромила «Ростов»
Футболисты молодежной команды «Локомотива» разгромили «Ростов» в 22-м туре первенства России со счетом 4:0.
У железнодорожников отличились Иван Галанин, Ислам Вагабов и Роман Тугарев. Еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Ростова» Максим Сухомлинов.
После этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Ростов», имея в активе 24 очка, находится на 11 месте.
Добавим, что основные команды «Локомотива» и «Ростова»
сыграют друг с другом в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Локомотив (мол) - Ростов (мол) - 4:0 (0:0)
Голы
Галанин 66 (1:0). Вагабов 68 (2:0). Тугарев 73 (3:0). Сухомлинов 75 (4:0 - автогол).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Лапшов, Самохвалов, Галанин, Куликов, Дорофеев, Чиканчи, Шаров, Тугарев, Лысов
Ростов (мол): Гошев, Тананеев, Забродин, Сухомлинов, Вебер, Захаров, Соболь, Христис, Ковалёв, Кондрюков, Соловьёв
Место и дата
08 апреля 15:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция