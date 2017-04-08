Молодежная команда «Локомотива» разгромила «Ростов»

Футболисты молодежной команды «Локомотива» разгромили «Ростов» в 22-м туре первенства России со счетом 4:0.

У железнодорожников отличились Иван Галанин, Ислам Вагабов и Роман Тугарев. Еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Ростова» Максим Сухомлинов.

После этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Ростов», имея в активе 24 очка, находится на 11 месте.

Добавим, что основные команды «Локомотива» и «Ростова» сыграют друг с другом в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

