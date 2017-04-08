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Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» играет с фантистической энергией

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Уотфордом» (4:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

- Мне многое понравилось в этой игре. Мы действовали очень хорошо, энергично, четко себе представляя, как победить «Уотфорд». Наша команда заслуживает полного доверия, потому что энергия, с которой она играет, была фантастической. Мы выиграли 4:0, а могли забить еще несколько мячей. Я очень доволен и горд таким выступлением.

Важно, что мы можем конкурировать и способны выигрывать матчи. Сейчас мы вторые в турирной таблице, отстаем от «Челси» на четыре очка и у них игра в запасе. Мы стараемся побеждать и быть готовыми к встрече с «Челси», - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Тоттенхэм - Уотфорд - 4:0 (3:0)

Голы

Алли 33 (1:0). Дайер 39 (2:0). Сон Хын Мин 44 (3:0). Сон Хын Мин 55 (4:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дайер, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 75), Янссен (Кейн, 61), Сон Хын Мин (Онома, 88)

Уотфорд: Гомес, Холебас, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Саксесс, Амрабат (Дини, 70), Ньянг, Окака Чука (Кабаселе, 85)

Предупреждения:

нет - Дукуре, 34

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

08 апреля 14:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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