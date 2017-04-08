Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» играет с фантистической энергией

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Уотфордом» (4:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

- Мне многое понравилось в этой игре. Мы действовали очень хорошо, энергично, четко себе представляя, как победить «Уотфорд». Наша команда заслуживает полного доверия, потому что энергия, с которой она играет, была фантастической. Мы выиграли 4:0, а могли забить еще несколько мячей. Я очень доволен и горд таким выступлением.

Важно, что мы можем конкурировать и способны выигрывать матчи. Сейчас мы вторые в турирной таблице, отстаем от «Челси» на четыре очка и у них игра в запасе. Мы стараемся побеждать и быть готовыми к встрече с «Челси», - цитирует специалиста BBC Sport.