26-летняя россиянка Татьяна Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Каширина - четырехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне в весовой категории до 75 кг. Игры в Рио-де-Жанейро она была вынуждена пропустить из-за отстранения сборной России от соревнований.



Теперь Татьяна выступает в весе свыше 90 килограммов.

В рывке она подняла 137 кг, завоевав малое золото турнира, а в толчке в первой же попытке взяла 168 кг, став недосягаемой для всех соперниц. Но Каширина продолжила выступать и в третьей попытке подняла штангу весом 180 килограммов.

Сплит (Хорватия)

Чемпионат Европы

Женщины

Свыше 90 кг

1. Татьяна Каширина (Россия) – 317 (137+ 180)

2. Анастасия Лысенко (Украина) – 277 (125+152)

3. Кристина Магат (Венгрия) – 234 (104+130)