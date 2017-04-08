Дмитрий Гунько: Сыграли не так, как планировали

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Волгарем» (0:0).

— В первом тайме события развивались не так, как мы предполагали, — сказал Дмитрий Иванович. — «Волгарь» был предельно мотивирован и играл достаточно агрессивно, поэтому наши ребята вынуждены были большую часть времени обороняться. В перерыве мы внесли коррективы. И во втором тайме сумели перевести игру на чужую половину поля. Тем не менее, опасных моментов, к сожалению, нам создать не удалось. За исключением ударов со стандартных положений. Поэтому встреча завершилась со счетом 0:0, - приводит слова Гунько пресс-служба «Спартака».

Команда Дмитрия Гунько занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ (45 очков), «Волгарь» идет на 13-м месте (34 очка).

12 апреля «Спартак-2» сыграет на выезде с одноклубниками из Нальчика, «Волгарь» в тот же день примет «Тосно».