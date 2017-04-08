Глава киберспортивного отдела Wargaming: В будущем ставки станут одним из основных источников дохода киберспорта

Глава киберспортивного отдела компании Wargaming Мохамед Фадль в интервью порталу Gamespot поделился мнением о ставках на видеоигры.​

«Глупо говорить, что ставки — это плохо. Это естественная часть любого спорта. Я считаю, что в будущем ставки станут одним из основных источников дохода киберспорта и платформ для трансляций», — заявил Фадль.



По его словам, в играх рано или поздно появится возможность ставить реальные деньги. Фадль также отметил, что, возможно, в будущем Wargaming начнет принимать ставки игровой валютой.