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«Химки» и «Енисей» сыграли вничью в 30-м туре ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Химок» не смогли переиграть «Енисей» в матче 30-го тура чемпионата ФНЛ. Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина» и завершилась со счетом 2:2.

На 27-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Химок» Ян Казаев. Однако спустя пять минут нападающий гостей Андрей Козлов восстановил равновесие. Спустя еще три минуты «Химки» снова вышли вперед после удара форварда Ильи Кузьмичева. Под занавес первого тайма нападающий «Енисея» Сергей Самодин установил окончательный счет в матче.

После этой игры «Енисей» набрал 42 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Химки», имея в активе 39 очков, находятся на 11-м месте.

В следующем туре 12 апреля  «Химки» в гостях встретятся с московский «Динамо». В тот же день «Енисей» дома примет «Сибирь».

Матч

Химки - Енисей - 2:2 (2:2)

Голы

Казаев 27 (1:0). Козлов 32 (1:1). Кузьмичёв 35 (2:1). Самодин 45 (2:2).

Состав

Химки: Исупов, Чернышов И., Малания, Шумских, Фадеев, Лапин, Кокоев, Казаев, Чатович, Кузьмичёв, Нильсен

Енисей: Опарин, Гультяев, Кичин, Васильев, Чичерин, Камеш, Алиев, Ланин, Козлов, Самодин, Саркисов

Предупреждения:

Казаев, 29 - нет

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

08 апреля 16:00, Родина, Онлайн-трансляция

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