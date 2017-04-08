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Татьяна Каширина: Когда нас не пустили в Рио, хотела вообще уйти из спорта

Источник:  ТАССКомментарии

Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина рассказала, как она пережила ситуацию, когда команду не допустили до участия в Олимпиаде-2016.

Напомним, сегодня Каширина завоевала золото чемпионата Европы в хорватском Сплите в весовой категории свыше 90 кг, которое стало для нее седьмым в карьере.

Сборная России по тяжелой атлетике была лишена возможности выступить на Олимпиаде-2016 из-за допинговых нарушений.

«Когда нас не пустили в Рио, то я два месяца вообще не подходила к штанге. Тогда в голову приходили мысли вообще уйти из спорта. Хорошо, что рядом со мной оказались люди, которые помогли мне справиться с ситуацией. Но до сих пор рана на сердце болит после той несправедливости. Я решила, раз мне не дали завоевать в Рио мою золотую медаль, к которой я шла на высоком уровне все четыре предыдущих года, то буду стараться сделать все возможное, чтобы дойти до своей цели в Токио», – цитирует Каширину ТАСС.

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