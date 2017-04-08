Борис Майоров: Насчет фола Осалы еще можно сомневаться, а вот Ковальчук точно бил локтем в голову
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о двух матч-штрафах, выписанных судьями в пером матче финала Кубка Гагарина.
– Удаления были справедливые, – считает Майоров. – Арбитры приняли решение карать за грубую игру нещадно и от этой линии не отступили, наказали одинаково и уральца, и армейца. Причем, если на счет Осалы еще можно было сомневаться – Оскар ударил Прохоркина плечом. То вот у Ковальчука уже был четкий удар локтем в голову, которым он Коваржа свалил.
Первый матч финала завершился победой СКА над «Магниткой» со счетом 5:4. Следующий поединок пройдет 10 апреля в Магнитогорске.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция