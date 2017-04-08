Борис Майоров: Насчет фола Осалы еще можно сомневаться, а вот Ковальчук точно бил локтем в голову

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о двух матч-штрафах, выписанных судьями в пером матче финала Кубка Гагарина.

– Удаления были справедливые, – считает Майоров. – Арбитры приняли решение карать за грубую игру нещадно и от этой линии не отступили, наказали одинаково и уральца, и армейца. Причем, если на счет Осалы еще можно было сомневаться – Оскар ударил Прохоркина плечом. То вот у Ковальчука уже был четкий удар локтем в голову, которым он Коваржа свалил.

Первый матч финала завершился победой СКА над «Магниткой» со счетом 5:4. Следующий поединок пройдет 10 апреля в Магнитогорске.