«Терек» переиграл «Арсенал» в 22-м туре РФПЛ
«Терек» переиграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
На пятой минуте встречи счет в матче открыл нападающий «Терека» Магомед Митришев. Он же спустя 15 минут удвоил преимущество грозненской команды. На 77-й минуте «Арсенал» сократил разрыв – Федерико Расич реализовал 11-метровый. Окончательный счет в матче уже в компенсированное время установил полузащитник «Терека» Бернард Бериша.
После этой встречи «Терек» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» с 18 очками в активе занимает 13-е место.
В следующем туре 16 апреля «Терек» на выезде сыграет против «Оренбурга». В тот же день «Арсенал» дома примет московский «Локомотив».
Матч
Голы
Митришев 5 (1:0). Митришев 20 (2:0). Расич 77 (2:1 - пен.). Бериша 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Дьомбер, Плиев, Семёнов, Анхель, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Пирис, Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 46), Сунзу, Боурчану, Думбия, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Александров, Расич
Предупреждения:
Дьомбер, 76 - Думбия, 55; Боурчану, 66
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 апреля 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция