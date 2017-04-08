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«Терек» переиграл «Арсенал» в 22-м туре РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Терек» переиграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На пятой минуте встречи счет в матче открыл нападающий «Терека» Магомед Митришев. Он же спустя 15 минут удвоил преимущество грозненской команды. На 77-й минуте «Арсенал» сократил разрыв – Федерико Расич реализовал 11-метровый. Окончательный счет в матче уже в компенсированное время установил полузащитник «Терека» Бернард Бериша.

Видео голов матча здесь

После этой встречи «Терек» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» с 18 очками в активе занимает 13-е место.

В следующем туре 16 апреля «Терек» на выезде сыграет против «Оренбурга». В тот же день «Арсенал» дома примет московский «Локомотив».

Матч

Терек - Арсенал - 3:1 (2:0)

Голы

Митришев 5 (1:0). Митришев 20 (2:0). Расич 77 (2:1 - пен.). Бериша 90 (3:1).

Состав

Терек: Городов, Уциев, Дьомбер, Плиев, Семёнов, Анхель, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Пирис, Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71)

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 46), Сунзу, Боурчану, Думбия, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Александров, Расич

Предупреждения:

Дьомбер, 76 - Думбия, 55; Боурчану, 66

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

08 апреля 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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