«Терек» переиграл «Арсенал» в 22-м туре РФПЛ

«Терек» переиграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На пятой минуте встречи счет в матче открыл нападающий «Терека» Магомед Митришев. Он же спустя 15 минут удвоил преимущество грозненской команды. На 77-й минуте «Арсенал» сократил разрыв – Федерико Расич реализовал 11-метровый. Окончательный счет в матче уже в компенсированное время установил полузащитник «Терека» Бернард Бериша.

Видео голов матча здесь

После этой встречи «Терек» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал» с 18 очками в активе занимает 13-е место.

В следующем туре 16 апреля «Терек» на выезде сыграет против «Оренбурга». В тот же день «Арсенал» дома примет московский «Локомотив».