«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Сток Сити»
«Сток Сити» дома уступил «Ливерпулю» (1:2) в 32-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отлчился Джонатан Уолтерс (44-я минута), у гостей – Фелиппе Коутиньо (70-я) и Роберто Фирмино (72-я).
Команда Юргена Клоппа с 63 очками по-прежнему занимает третье место, «Сток Сити» с 36 баллами на данный момент – на 12-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 16 апреля сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», а его сегодняшний соперник днем ранее примет «Халл Сити».
Матч
Сток Сити - Ливерпуль - 1:2 (1:0)
Голы
Уолтерс 44 (1:0). Коутиньо 70 (1:1). Фирмино 72 (1:2).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Кэмерон, Шоукросс, Питерс, Аллен (Адам, 27, Собхи, 81), Шакири, Арнаутович, Берахино, Уолтерс (Уилан, 68)
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Матип, Клайн, Ловрен, Арнольд (Коутиньо, 46), Милнер, Вейналдум, Джан, Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68)
Предупреждения:
нет - Коутиньо, 46; Клаван, 48; Фирмино, 73
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
08 апреля 17:00, Британия, Онлайн-трансляция