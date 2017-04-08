Федор Канарейкин: СКА получил преимущество, но это только начало серии
Заслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (4:5).
- Абсолютно удовлетворен сегодняшним матчем. Игра задаст тон всей серии, а серия еще будет раскручиваться. Сегодня были и красивые голы, и удаления, и эмоции, СКА получил преимущество, но это только начало серии, она будет раскручиваться дальше. Второй матч будет наиболее важным в серии, он определит многое, ждем его с особым нетерпением, - передает слова Канарейкина ТАСС.
Напомним, что в следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 10 апреля.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция