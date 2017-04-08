Федор Канарейкин: СКА получил преимущество, но это только начало серии

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (4:5).

- Абсолютно удовлетворен сегодняшним матчем. Игра задаст тон всей серии, а серия еще будет раскручиваться. Сегодня были и красивые голы, и удаления, и эмоции, СКА получил преимущество, но это только начало серии, она будет раскручиваться дальше. Второй матч будет наиболее важным в серии, он определит многое, ждем его с особым нетерпением, - передает слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, что в следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 10 апреля.