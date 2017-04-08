«Манчестер Сити» переиграл «Халл» в матче 32-го тура АПЛ
Футболисты «Манчестер Сити» на домашнем стадионе переиграли «Халл Сити» в матче 32-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.
У победителей забитыми мячами отметились Серхио Агуэро и Фабиан Делф. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Ахмед Эль-Мухамади. Единственный мяч у гостей провел Андреа Раноккия.
После этой игры «Манчестер Сити» набрал 61 очко в 31 встрече и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Халл», имея в активе 30 набранных очков, занимает 17-е место.
В следующем туре 15 апреля «Манчестер» в гостях встретится с «Саутгемптоном». В тот же день «Халл» на выезде сыграет со «Сток Сити».
Матч
Манчестер Сити - Халл Сити - 3:1 (1:0)
Голы
Аль-Мухаммади 31 (1:0 - автогол). Агуэро 48 (2:0). Делф 64 (3:0). Раноккиа 85 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Силва (Ихеаначо, 73), Туре (Фернандо, 74), Сане (Нолито, 66), Стерлинг, Делф, Навас, Агуэро
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Доусон, Раноккиа, Эвандро (Эрнандес, 58), Клукас (Хенриксен, 58), Аль-Мухаммади, Н'Диай, Маркович, Ниасс (Мэлони, 83)
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
08 апреля 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция