«Манчестер Сити» переиграл «Халл» в матче 32-го тура АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» на домашнем стадионе переиграли «Халл Сити» в матче 32-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.

У победителей забитыми мячами отметились Серхио Агуэро и Фабиан Делф. Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Ахмед Эль-Мухамади. Единственный мяч у гостей провел Андреа Раноккия.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 61 очко в 31 встрече и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Халл», имея в активе 30 набранных очков, занимает 17-е место.

В следующем туре 15 апреля «Манчестер» в гостях встретится с «Саутгемптоном». В тот же день «Халл» на выезде сыграет со «Сток Сити».