Коннор Браун: «Торонто» контролирует ситуацию и свою судьбу

Форвард «Торонто» Коннор Браун заявил, что «Мэйпл Лифс» имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

- У нас было хорошее собрание. Очень важно выйти на матч с правильным настроем, действовать уверенно. Мы хорошо себя чувствуем, контролируем ситуацию, свою судьбу. Мы сами этого добились и это приятно, - передает слова Брауна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» набрал 93 очка в 80 встречах и занимает 8 место в конференции «Запад». «Мэйпл Лифс» в последний раз играли в плей-офф в 2013 году.