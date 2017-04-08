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Коннор Браун: «Торонто» контролирует ситуацию и свою судьбу

Источник:  NHL.ruКомментарии

Форвард «Торонто» Коннор Браун заявил, что «Мэйпл Лифс» имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

- У нас было хорошее собрание. Очень важно выйти на матч с правильным настроем, действовать уверенно. Мы хорошо себя чувствуем, контролируем ситуацию, свою судьбу. Мы сами этого добились и это приятно, - передает слова  Брауна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» набрал 93 очка в 80 встречах и занимает 8 место в конференции «Запад».  «Мэйпл Лифс» в последний раз играли в плей-офф в 2013 году.

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