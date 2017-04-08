«Реал» не удержал победу над «Атлетико»
«Реал» дома сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании.
У хозяев поля отличился Пепе (52-я минута), у гостей Антуан Гризманн (85-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
«Королевский клуб» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу, на три балла опережая «Барселону». Команда Диего Симеоне с 62 очками осталась третьей.
В следующем туре «Реал» 15 апреля сыграет на выезде со «Спортингом», а «Атлетико» в тот же день примет «Осасуну».
Матч
Голы
Пепе 52 (1:0). Гризманн 85 (1:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 68), Рамос, Марсело, Модрич, Бэйл (Васкес, 79), Кроос (Иско, 76), Каземиро, Бензема, Роналду
Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Луис, Савич, Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 63), Торрес (Парти, 77), Гризманн
Предупреждения:
Каземиро, 37; Карвахаль, 87 - Сауль, 50; Годин, 61; Коке, 88
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция