Алексей Лунин: Матч с «Зенитом» будет совсем другим по характеру

Главный тренер дубля «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча с «Уфой» (6:1).

— Судя по счету, можно подумать, что эта встреча получилась легкой. На самом деле первый тайм вышел довольно сложным. Особенно учитывая, что нам пришлось играть против ветра. Но ничего, выдержали, забили важный гол, и это позволило в дальнейшем диктовать сопернику свои условия. После перерыва, когда удалось отличиться во второй раз, действительно стало гораздо легче.

— Впереди — важный поединок с «Зенитом».

— Будем готовится к нему по плану. Конечно, этот матч будет совсем другим по характеру. Но, думаю, заряд положительных эмоций, который команда получила сегодня, нам поможет, - приводит слова Лунина официальный сайт красно-белых.



Молодежный состав «Спартака» набрал 46 очков и продолжает занимать второе место, отставая на пять очков от ЦСКА, который в воскресенье сыграет с «Краснодаром».