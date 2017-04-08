Хосеп Гвардиола: Расстроило, что не смогли победить «Халл Сити» всухую
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Халл Сити» (3:1) в 32-м туре чемпионата Англии.
«Это важная победа для нас, поскольку мы долгое время не могли победить. Мы хорошо начали встречу, создавали моменты, должным образом отнеслись к игре. Конечно, могли забить намного больше, чем три мяча. Расстроило то, что не смогли победить всухую, но мы не достаточно хорошо защищались при стандартных положениях. Борьба за призовую четверку близится к концу», - приводит слова специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Халл Сити - 3:1 (1:0)
Голы
Аль-Мухаммади 31 (1:0 - автогол). Агуэро 48 (2:0). Делф 64 (3:0). Раноккиа 85 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Силва (Ихеаначо, 73), Туре (Фернандо, 74), Сане (Нолито, 66), Стерлинг, Делф, Навас, Агуэро
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Доусон, Раноккиа, Эвандро (Эрнандес, 58), Клукас (Хенриксен, 58), Аль-Мухаммади, Н'Диай, Маркович, Ниасс (Мэлони, 83)
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
08 апреля 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция