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Хосеп Гвардиола: Расстроило, что не смогли победить «Халл Сити» всухую

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Халл Сити» (3:1) в 32-м туре чемпионата Англии.

«Это важная победа для нас, поскольку мы долгое время не могли победить. Мы хорошо начали встречу, создавали моменты, должным образом отнеслись к игре. Конечно, могли забить намного больше, чем три мяча. Расстроило то, что не смогли победить всухую, но мы не достаточно хорошо защищались при стандартных положениях. Борьба за призовую четверку близится к концу», - приводит слова специалиста BBC Sport.

Матч

Манчестер Сити - Халл Сити - 3:1 (1:0)

Голы

Аль-Мухаммади 31 (1:0 - автогол). Агуэро 48 (2:0). Делф 64 (3:0). Раноккиа 85 (3:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Силва (Ихеаначо, 73), Туре (Фернандо, 74), Сане (Нолито, 66), Стерлинг, Делф, Навас, Агуэро

Халл Сити: Якупович, Робертсон, Доусон, Раноккиа, Эвандро (Эрнандес, 58), Клукас (Хенриксен, 58), Аль-Мухаммади, Н'Диай, Маркович, Ниасс (Мэлони, 83)

Предупреждения:

нет - Эвандро, 28; Н'Диай, 69

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

08 апреля 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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