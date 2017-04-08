Андрей Червиченко: У «Спартака» преимущество перед «Уфой» за счет большей паузы между турами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от гостевой встречи красно-белых с «Уфой» в 22-м туре чемпионата России.

- Как и в матче с «Оренбургом», исход игры с «Уфой» во многом будет зависеть о того, сколько фарта у «Спартака» зайдет на этот раз. Полагаю, «Уфа» упрется, будет атаковать у себя на поле, пытаться реабилитироваться после обидного вылета из Кубка России. Надо еще посмотреть, какая там погода будет: регион холодный и теплолюбивые спартаковские игроки могут почувствовать себя в Башкирии неуютно. Но в целом, за счет большей паузы между турами «Спартак» будет иметь преимущество, - считает Червиченко.

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск.