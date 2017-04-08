Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Анжи» (1:1).
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ЗенитАнжи 0:1 22' Павел Яковлев pic.twitter.com/9ZxVKccudh— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ЗенитАнжи 1:1 73' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OMR6vpNX4f— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
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