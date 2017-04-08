Сергей Кирьяков: Быстрый гол был ключевым моментом в первом тайме

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3).

– Быстрый гол был ключевым моментом в первом тайме. Грубейшие ошибки в обороне привели к быстрому голу. Игра пошла по другому сценарию, соперник почувствовал уверенность и наказал нас второй раз. Во втором тайме внесли коррективы, переломили ход матча. Забили гол, было давление на ворота, но нам не хватает наглости в чужой штрафной площади. В концовке пошли ва-банк и пропустили третий мяч, – сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».

Видео голов матча здесь

После этой встречи «Арсенал» с 18 очками в активе занимает 13-е место. В следующем туре 16 апреля «Арсенал» дома примет московский «Локомотив».