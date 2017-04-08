Сергей Кирьяков: Быстрый гол был ключевым моментом в первом тайме
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3).
– Быстрый гол был ключевым моментом в первом тайме. Грубейшие ошибки в обороне привели к быстрому голу. Игра пошла по другому сценарию, соперник почувствовал уверенность и наказал нас второй раз. Во втором тайме внесли коррективы, переломили ход матча. Забили гол, было давление на ворота, но нам не хватает наглости в чужой штрафной площади. В концовке пошли ва-банк и пропустили третий мяч, – сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».
После этой встречи «Арсенал» с 18 очками в активе занимает 13-е место. В следующем туре 16 апреля «Арсенал» дома примет московский «Локомотив».
Матч
Голы
Митришев 5 (1:0). Митришев 20 (2:0). Расич 77 (2:1 - пен.). Бериша 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Дьомбер, Плиев, Семёнов, Анхель, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Пирис, Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 46), Сунзу, Боурчану, Думбия, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Александров, Расич
Предупреждения:
Дьомбер, 76 - Думбия, 55; Боурчану, 66
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 апреля 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция