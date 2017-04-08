«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»
«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.
Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий гостей Радамель Фалькао.
Монегаски с 74 очками продолжают лидировать в таблице турнира на четыре балла опережая «Ниццу» и имея игру в запасе. У их сегодняшнего соперника 39 очков и 12-я строчка.
В следующем туре «Монако» 15 апреля примет «Дижон», а «Анже» днем ранее сыграет дома с «ПСЖ».
Матч
Голы
Фалькао 61 (0:1).
Состав
Анже: Летеллье, Томас, Траоре И., Сантамария (Суну, 81), Маньяни, Н'Дойе, Манку, Капелле, Беригу (Бамба Ж., 64), Токо Экамби (Пепе, 62), Дьедиу
Монако: Субашич, Туре, Менди, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Лемар, 65), Дирар (Сидибе, 90), Бакайоко, Фалькао (Моутинью, 83), Жермен
Предупреждения:
Маньяни, 77; Н'Дойе, 84 - Дирар, 77
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
08 апреля 18:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция