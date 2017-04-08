«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»

«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.

Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий гостей Радамель Фалькао.

Монегаски с 74 очками продолжают лидировать в таблице турнира на четыре балла опережая «Ниццу» и имея игру в запасе. У их сегодняшнего соперника 39 очков и 12-я строчка.

В следующем туре «Монако» 15 апреля примет «Дижон», а «Анже» днем ранее сыграет дома с «ПСЖ».