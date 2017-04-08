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«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.

Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий гостей Радамель Фалькао.

Монегаски с 74 очками продолжают лидировать в таблице турнира на четыре балла опережая «Ниццу» и имея игру в запасе. У их сегодняшнего соперника 39 очков и 12-я строчка.

В следующем туре «Монако» 15 апреля примет «Дижон», а «Анже» днем ранее сыграет дома с «ПСЖ».

Матч

Анже - Монако - 0:1 (0:0)

Голы

Фалькао 61 (0:1).

Состав

Анже: Летеллье, Томас, Траоре И., Сантамария (Суну, 81), Маньяни, Н'Дойе, Манку, Капелле, Беригу (Бамба Ж., 64), Токо Экамби (Пепе, 62), Дьедиу

Монако: Субашич, Туре, Менди, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Лемар, 65), Дирар (Сидибе, 90), Бакайоко, Фалькао (Моутинью, 83), Жермен

Предупреждения:

Маньяни, 77; Н'Дойе, 84 - Дирар, 77

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

08 апреля 18:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

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