Рашид Рахимов: Если брать в целом, то я думаю, что наша победа закономерна

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:1).

– Конечно, после победы есть некоторое облегчение. Но я как тренер смотрю на игру несколько иначе. В предыдущих поединках мы играли неплохо. В этом матче, даже при таком результате, у меня есть определенные моменты недовольства. Недовольство тем, как игроки распоряжались своими моментами, контршансами. Но, к сожалению, мы теряли мячи при переходе в атаку. Не знаю, с чем это связано. Надо уменьшать количество брака при передачах. Наверное, тогда можно будет использовать больше шансов. Но мы вместо того, чтобы делать счет 3:0, пропустили в свои ворота. Если брать в целом, то я думаю, что наша победа закономерна, – рассказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Видео голов матча здесь

После этой встречи «Терек» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 16 апреля «Терек» на выезде сыграет против «Оренбурга».