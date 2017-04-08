Рашид Рахимов: Если брать в целом, то я думаю, что наша победа закономерна
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:1).
– Конечно, после победы есть некоторое облегчение. Но я как тренер смотрю на игру несколько иначе. В предыдущих поединках мы играли неплохо. В этом матче, даже при таком результате, у меня есть определенные моменты недовольства. Недовольство тем, как игроки распоряжались своими моментами, контршансами. Но, к сожалению, мы теряли мячи при переходе в атаку. Не знаю, с чем это связано. Надо уменьшать количество брака при передачах. Наверное, тогда можно будет использовать больше шансов. Но мы вместо того, чтобы делать счет 3:0, пропустили в свои ворота. Если брать в целом, то я думаю, что наша победа закономерна, – рассказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».
После этой встречи «Терек» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 16 апреля «Терек» на выезде сыграет против «Оренбурга».
Матч
Голы
Митришев 5 (1:0). Митришев 20 (2:0). Расич 77 (2:1 - пен.). Бериша 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Уциев, Дьомбер, Плиев, Семёнов, Анхель, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Пирис, Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов (Буранов, 46), Сунзу, Боурчану, Думбия, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Александров, Расич
Предупреждения:
Дьомбер, 76 - Думбия, 55; Боурчану, 66
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
08 апреля 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция