«Зенит» – «Анжи». Кокорин забил первый мяч в 2017 году

«Спартак» брал золото, а их и рядом не было». Парфенов победил и уколол «Зенит»

В Великом Новгороде хозяева забили гол года в ФНЛ, Радимов не мог разобраться, откуда «Тосно», а Парфенов поставил «Зенит» на место.