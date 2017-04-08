«Зенит» – «Анжи». Кокорин забил первый мяч в 2017 году
Форвард «Зенита» Александр Кокорин отличился в матче 22-го тура РФПЛ против «Анжи».
Нападающий сине-бело-голубых отметился голом при счете 0:1 на 73-й минуте встречи.
Напомним, это восьмой мяч Кокорина в сезоне-16/17 и четвертый - в чемпионате России. Последний раз он забивал 30 ноября 2016 года в матче РФПЛ против «Уфы» (2:0).
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция