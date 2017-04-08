Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
«Бавария» дома взяла верх над «Боруссией» из Дортмунда (4:1) в 28-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Франк Рибери (4-я минута), Роберт Левандовски (10-я и 68-я -с пенальти) и Арьен Роббен (49-я), у гостей - Рафаэль Геррейро (20-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Мюнхенцы с 68 очками по-прежнему лидируют в таблице турнира, на десять баллов опережая «РБ Лейпциг». У дортмундцев 50 очков и четвертая строчка.
В следующем туре «Бавария» 15 апреля сыграет на выезде с «Байером», а «Боруссия» в тот же день примет «Айнтрахт».
Матч
Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)
Голы
Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)
Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)
Предупреждения:
Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция