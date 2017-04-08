Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»

Роберт Левандовски забивает свой второй гол в матче с "Боруссией" Источник: Gettyimages.ru

«Бавария» дома взяла верх над «Боруссией» из Дортмунда (4:1) в 28-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Франк Рибери (4-я минута), Роберт Левандовски (10-я и 68-я -с пенальти) и Арьен Роббен (49-я), у гостей - Рафаэль Геррейро (20-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Мюнхенцы с 68 очками по-прежнему лидируют в таблице турнира, на десять баллов опережая «РБ Лейпциг». У дортмундцев 50 очков и четвертая строчка.

В следующем туре «Бавария» 15 апреля сыграет на выезде с «Байером», а «Боруссия» в тот же день примет «Айнтрахт».