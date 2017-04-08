Борис Михайлов: Шипачева надо было удалять до конца игры

Двукратный олимпийский чемпион, член президентского совета по физкультуре и спорту Борис Михайлов прокомментировал победу СКА над «Магниткой» в первом матче финала Кубка Гагарина (5:4).

– В третьем периоде СКА играл лучше – агрессивнее, быстрее и заслуженно сломил сопротивление «Магнитки». Хочу сказать, что Шипачева должны были удалить до конца игры за удар клюшкой в пах Калетника. За это теперь дают (5+20) минут. Наверное, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрит этот момент.