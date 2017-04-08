Александр Гуськов: Питеру дали шанс, он им воспользовался

Эксперт, второй защитник-снайпер в отечественных чемпионатах Александр Гуськов – о главной причине победы СКА над «Магниткой» (5:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.

– В равных составах команды равны, но я не раз говорил: СКА нельзя давать шанс, особенно в конце матча. В серии с «Локомотивом» питерцы не раз им пользовались, забивали важные голы. Вот и сейчас гости наказали защитника Ли за удаление, реализовав численное преимущество. Справедливости ради замечу: фол был оправдан. Если бы канадец не нарушил правила, Прохоркин вышел бы один на один с вратарем Кошечкиным.