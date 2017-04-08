«Севилья» обыграла «Депортиво»
«Севилья» обыграла «Депортиво» (4:2) в 31-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Стеван Йоветич (1-я минута), Пабло Сарабия (9-я), Хоакин Корреа (32-я) и Виссам Бен-Йедер (88-я), у гостей – Гаэль Какута (4-я и 25-я).
Севильцы с 61 очком занимают четвертое место, их сегодняшний соперник с 28 баллами – на 16-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 16 апреля сыграет на выезде с «Валенсией», а «Депортиво» днем ранее примет «Малагу».
Матч
Севилья - Депортиво - 4:2 (3:2)
Голы
Йоветич 1 (1:0). Какута 4 (1:1). Сарабиа 9 (2:1). Какута 25 (2:2). Корреа 32 (3:2). Бен Йеддер 89 (4:2).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Меркадо, Мариано, Н'Зонзи (Иборра, 74), Краневиттер, Корреа (Бен Йеддер, 65), Васкес (Ленгле, 76), Сарабиа, Йоветич
Депортиво: Люкс, Сидней, Аррибас, Гильерме, Чолак (Андоне, 73), Луизинью, Борхес, Хуанфран (Лауре, 12), Морено М. (Джон, 58), Хоселу, Какута
Предупреждения:
Эскудеро, 27; Краневиттер, 45; Йоветич, 67 - Луизинью, 26; Аррибас, 60; Хоселу, 87
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
08 апреля 19:30, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция