Алексей Анисимов: КХЛ рассмотрит момент с Шипачевым и Калетником

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что эпизод, в котором форвард петербургского СКА Вадим Шипачев нанес удар форварду магнитогорского «Металлурга» Владиславу Калетнику будет рассмотрен комиссией завтра.

– Будет неэтично говорить, будет ли Шипачев наказан, но этот момент комиссия завтра рассмотрит до обеда. В данном эпизоде просто расположение судьи оказалось таким, что не смогли до конца рассмотреть эпизод. Была доигровка эпизода, и шайба пошла в одну сторону, а внимание арбитра переключилось в другую, – передает слова Анисимова «Р-Спорт».

Напомним, что первая игра финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА завершился победой питерских армейцев со счетом 5:4. После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00.