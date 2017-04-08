Алексей Анисимов: КХЛ рассмотрит момент с Шипачевым и Калетником
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что эпизод, в котором форвард петербургского СКА Вадим Шипачев нанес удар форварду магнитогорского «Металлурга» Владиславу Калетнику будет рассмотрен комиссией завтра.
– Будет неэтично говорить, будет ли Шипачев наказан, но этот момент комиссия завтра рассмотрит до обеда. В данном эпизоде просто расположение судьи оказалось таким, что не смогли до конца рассмотреть эпизод. Была доигровка эпизода, и шайба пошла в одну сторону, а внимание арбитра переключилось в другую, – передает слова Анисимова «Р-Спорт».
Напомним, что первая игра финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА завершился победой питерских армейцев со счетом 5:4. После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.
Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00.
Матч
Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы:
Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).
Место и дата
08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция