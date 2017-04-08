Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов2 : 2Амкар
Футбол  Терек3 : 1Арсенал Тула
Футбол  Зенит1 : 1Анжи
Хоккей  Металлург4 : 5СКА
Футбол  Реал1 : 1Атлетико
Футбол  Бавария4 : 1Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Анисимов: КХЛ рассмотрит момент с Шипачевым и Калетником

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что эпизод, в котором форвард петербургского СКА Вадим Шипачев нанес удар форварду магнитогорского «Металлурга» Владиславу Калетнику будет рассмотрен комиссией завтра.

– Будет неэтично говорить, будет ли Шипачев наказан, но этот момент комиссия завтра рассмотрит до обеда. В данном эпизоде просто расположение судьи оказалось таким, что не смогли до конца рассмотреть эпизод. Была доигровка эпизода, и шайба пошла в одну сторону, а внимание арбитра переключилось в другую, – передает слова Анисимова «Р-Спорт».

Напомним, что первая игра финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА завершился победой питерских армейцев со счетом 5:4. После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00. 

Матч

Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы:

Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Анисимов: Осала и Ковальчук не были наказаны слишком жесткоГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что удаления нападающего Ильи Ковальчука и форварда «Металлурга» Оскара Осалы совершенно правильно трактовались судьями.Александр Гуськов: Питеру дали шанс, он им воспользовалсяВторой защитник-снайпер в отечественных чемпионатах – о главной причине победы СКА над «Магниткой».Борис Михайлов: Шипачева надо было удалять до конца игрыДвукратный олимпийский чемпион, член президентского совета по физкультуре и спорту Борис Михайлов прокомментировал победу СКА над «Магниткой».«С победой СКА. Но я в шоке…» Откровенный намек тренера «Магнитки» (видео)«С победой СКА. Но я в шоке…» Откровенный намек тренера «Магнитки» (видео)После матча «Металлург» – СКА (4:5) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции тренеров.«Такого еще не видел!» Впечатления СКА от невероятного гола Херсли«Такого еще не видел!» Впечатления СКА от невероятного гола ХерслиГерои первого матча финала Кубка Гагарина Прохоркин, Дадонов и Херсли рассказали о спорных эпизодах, нарушениях и голах.Знарок убежал, Воробьев рассмеялся. Фееричная пресс-конференция из МагнитогорскаЗнарок убежал, Воробьев рассмеялся. Фееричная пресс-конференция из Магнитогорска«Вся страна видела», – на этой фразе кого-то из репортеров закончилась пресс-конференция после первого матча финала в Магнитогорске.«Мы сами виноваты». Репортаж из микст-зоны «Магнитки»«Мы сами виноваты». Репортаж из микст-зоны «Магнитки»«Магнитка» почти спаслась на последних секундах, но забила слишком поздно, и времени на камбэк не осталось.Федор Канарейкин: СКА получил преимущество, но это только начало серииЗаслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (4:5).Борис Майоров: «Магнитка» проиграла из-за своего ударного звенаБорис Майоров: «Магнитка» проиграла из-за своего ударного звенаДвукратный олимпийский чемпион комментирует победу СКА над «Магниткой» в первом матче финала Кубка Гагарина – 5:4.Николай Прохоркин: Неправда, что у «Магнитки» больше некому играть, кроме звена КоваржаНападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против «Металлурга» (5:4).Патрик Херсли: Не помню, удавалось ли раньше рвать сеткуЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Евгений Дадонов: Ключевой момент первого матча с «Магниткой» - два гола в третьем периодеНападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Борис Майоров: Насчет фола Осалы еще можно сомневаться, а вот Ковальчук точно бил локтем в головуДвукратный олимпийский чемпион высказал свое мнение о двух матч-штрафах, выписанных судьями в пером матче финала Кубка Гагарина.Олег Знарок: Было ли удаление Ковальчука? Надо посмотреть повторГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:4).Илья Воробьев: Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» шансов мало против СКАГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от первого матча финальной серии против СКА (4:5).
Футбол
Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры
Футбол
Павел Яковлев: «Спартак» и ЦСКА не стимулировали «Анжи». Ждем, надеемся
Футбол
Зинедин Зидан: Мы разочарованы исходом матча против «Атлетико»
Тяжелая атлетика
Российские тяжелоатлеты победили в медальном зачете на ЧЕ в Сплите
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина