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Алексей Анисимов: Осала и Ковальчук не были наказаны слишком жестко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что удаления нападающего Ильи Ковальчука и форварда «Металлурга» Оскара Осалы совершенно правильно трактовались судьями.

– Осала и Ковальчук не были наказаны слишком жестко, потому что совершенно два одинаковых момента, совершенно правильно трактовались судьями оба. Судьи не смотрели на то, вышли после этого хоккеисты играть или нет. Необязательно травма должна приводить к удалению «5+20». Удар в голову – действие очень опасное и мы идем по линии защиты игроков и их здоровья. Решения были правильными в обоих случаях, – передает слова Анисимова «Р-Спорт».

Напомним, что первая игра финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА завершился победой питерских армейцев со счетом 5:4. После этой встречи счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч состоится 10 апреля в Магнитогорске и начнется в 17:00. 

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