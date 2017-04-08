Олег Шатов: Главному тренеру и без нас хорошо

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о том, что не попадают в состав он и Игорь Смольников.



Шатов проходил через микст-зону вместе с защитником сине-бело-голубых Игорем Смольниковым.



– Пора вам возвращаться на поле, – обратились к игрокам журналисты.

– Главному тренеру и без нас хорошо, – ответил Шатов.

Кокорин спас «Зенит», свои в «Анжи» помогли «Спартаку»: ничья в подарок лидеру

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».