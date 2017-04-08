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«Челси» в гостях переиграл «Борнмут» в 32-м туре АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маркос Алонсо (в центре) празднует третий мяч в ворота "Борнмута"
Маркос Алонсо (в центре) празднует третий мяч в ворота "Борнмута"Источник: Gettyimages.ru

Футболисты лондонского «Челси» на выезде переиграли «Борнмут» в матче 32-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.

У победителей отличились Адам Смит, Эден Азар и Беник Афобе. У «Борнмута» точный удар на счету Джошуа Кинга.

После этой встречи «Челси» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. На счету «Борнмута» 35 набранных очков и 15 место в чемпионате Англии.

В следующем туре 16 апреля «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Днем ранее «Борнмут» сыграет с  «Тоттенхэмом».

Матч

Борнмут - Челси - 1:3 (1:2)

Голы

Смит А. 17 (0:1 - автогол). Азар 20 (0:2). Кинг 42 (1:2). Алонсо 68 (1:3).

Состав

Борнмут: Боруц, Кук С., Фрэнсис, Дэниелс, Смит А., Фрейзер (Градель, 84), Уилшер, Артер, Кинг, Пью (Айб, 71), Афобе (Муссе, 77)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 88)

Предупреждения:

Артер, 38; Градель, 90 - Мозес, 8; Канте, 58; Педро, 75

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

08 апреля 19:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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