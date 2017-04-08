«Челси» в гостях переиграл «Борнмут» в 32-м туре АПЛ

Маркос Алонсо (в центре) празднует третий мяч в ворота "Борнмута" Источник: Gettyimages.ru

Футболисты лондонского «Челси» на выезде переиграли «Борнмут» в матче 32-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.

У победителей отличились Адам Смит, Эден Азар и Беник Афобе. У «Борнмута» точный удар на счету Джошуа Кинга.

После этой встречи «Челси» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. На счету «Борнмута» 35 набранных очков и 15 место в чемпионате Англии.

В следующем туре 16 апреля «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Днем ранее «Борнмут» сыграет с «Тоттенхэмом».