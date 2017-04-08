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Российские тяжелоатлеты победили в медальном зачете на ЧЕ в Сплите

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские тяжелоатлеты заняли первое место в медальном зачете завершившегося сегодня в хорватском Сплите чемпионата Европы.

В активе сборной России пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Отметим, что четыре медали высшего достоинства команде принесли женщины.

Вторыми в медальном зачете стали тяжелоатлеты Румынии, завоевавшие две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

На третьем месте французы – в их активе два золота.

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