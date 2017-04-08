Зинедин Зидан: Мы разочарованы исходом матча против «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями матча 31-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

– Мы очень здорово играли, но нам не хватило концентрации. Не могу сказать, что «Атлетико» провел хороший матч. Но мы не смогли проявить себя в концовке наилучшим образом. У нас не получилось забить второй гол, и мы должны были лучше защищаться в последние пять минут. Все мы очень разочарованы таким исходом. Но нужно сохранять спокойствие и думать о матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в среду, – приводит слова Зидана испанская Marca.

«Королевский клуб» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу, на три балла опережая «Барселону». Команда Диего Симеоне с 62 очками осталась третьей.

В следующем туре «Реал» 15 апреля сыграет на выезде со «Спортингом», а «Атлетико» в тот же день примет «Осасуну».